L’Italia deve prepararsi a estati torride siccità e alluvioni

L'Italia si trova di fronte a estati sempre più torride, caratterizzate da siccità e alluvioni devastanti. Secondo Luca Mercalli, il riscaldamento globale è alla base dell'aumento di eventi estremi nel nostro Paese, testimoniato da episodi come la tempesta Vaia nel 2018, i 49 gradi a Siracusa nel 2021 e le intense piogge in Romagna.

ESTATI Fresche in Italia: mito del Passato o Possibilità Futura?

Segnala msn.com: Fino agli anni ’80 e ’90: Prima dell’intensificarsi del cambiamento climatico, molte città del Nord Italia – come Bolzano, Merano, Trento – sperimentavano estati con temperature ...

