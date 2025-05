L’Italia del tennis non si ferma più | Sara Errani e Jasmine Paolini in finale del doppio femminile a Roma

L'Italia del tennis continua a brillare agli Internazionali di Roma, con Jasmine Paolini pronta a partire per un doppio impegno nelle finali. La toscana, dopo aver superato Peyton Stearns nel singolo, affronterà anche il doppio femminile insieme a Sara Errani. È un momento di grande gloria per il tennis italiano!

L’Italia del tennis non si ferma più. Agli Internazionali di Roma Jasmine Paolini disputerà non una, ma ben due finali. Oltre a quella nel singolo, cui s’è qualificata battendo ieri Peyton Stearns, la tennista toscana si giocherà il titolo pure nel doppio femminile, in coppia con Sara Errani. Le due azzurre, campionesse in carica, hanno battuto infatti in due set (doppio 6-4) le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Ora affronteranno la coppia vincente della sfida tra le belghe KudermetovaMertens e le australiane HunterPerez. Anche nel singolare maschile l’Italia ha tutte le carte in regola per arrivare in finale, potenzialmente addirittura con due protagonisti su due. Nel pomeriggio e poi stasera scendono in campo infatti per le semifinali sia Jannik Sinner (alle 20.30 contro l’americano Tommy Paul) che Lorenzo Musetti (alle 15. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - L’Italia del tennis non si ferma più: Sara Errani e Jasmine Paolini in finale del doppio femminile a Roma

Tennis: Italia protagonista storica alle ATP e WTA Finals

Il tennis italiano celebra un traguardo senza precedenti: per la prima volta, l'Italia ha qualificato atleti in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals.