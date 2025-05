L’istruzione trainata dalla sinistra produce ditte senza lavoratori e laureati disoccupati

L’istruzione, guidata da ideologie progressiste, ha generato un divario tra il mondo accademico e le esigenze del mercato. Università e aziende si trovano in una crisi di comunicazione, con giovani talenti laureati che si ritrovano disoccupati mentre le imprese non trovano lavoratori qualificati. È tempo di riflettere su come colmare questo abisso. Continua a leggere...

L'alienazione dalla realtà delle università è palese: i profili chiesti dalle aziende sono introvabili, mentre i giovani finiscono a spasso.

