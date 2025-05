L' isola di Osea in vendita per 30 milioni di euro | si raggiunge in auto ma la strada scompare

L'isola di Osea, un paradiso incantevole nell'Essex, è in vendita per 30 milioni di euro. Raggiungibile in auto, ma con una strada che svanisce, offre un mix perfetto di natura, lusso e tranquillità. Rifugio per celebrità e musicisti, vanta ville eleganti e persino un pub privato. Un'opportunità rara per chi cerca un'evasione esclusiva.

Un gioiello immerso tra le coste dell'Essex, in Inghilterra, tra natura e tranquillità, ma con ville di lusso e anche un pub privato. Parliamo dell'isola di Osea, da anni rifugio per musicisti e celebrità, adesso in vendita alla modica somma di 25 milioni di sterline, pari a circa 30 milioni di.

