News tv. “Sei bugiarda”. L’Isola dei Famosi, il duro scontro tra le naufraghe: cosa è successo – Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Mirko ha scatenato un vero e proprio terremoto tra i giovani naufraghi. Tutto è nato quando, durante un confronto tra i due gruppi sull’isola, l’uomo ha rivelato un retroscena che ha fatto infuriare molti: Alessia Fabiani avrebbe raccontato agli autori di averlo visto aiutarli ad accendere il fuoco. Questo gesto, che per molti era vietato, ha costretto Mirko ad autodenunciarsi davanti a tutti. Leggi anche: “Affari tuoi”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano ci ricasca: il gesto alle spalle dei concorrenti “L’Isola dei Famosi”, duro scontro tra le naufraghe. Nonostante Nunzio si sia assunto tutte le responsabilità per la vicenda, i ragazzi non hanno affatto preso bene questa rivelazione. 🔗Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “L’Isola dei Famosi”, duro scontro tra le naufraghe: cosa è successo (VIDEO)