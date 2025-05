L’Isola dei Famosi, arriva la prima punizione per le due squadre. Ecco cosa è emerso dal nuovo daytime. L’Isola dei Famosi, questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Nel corso dell’appuntamento, le due squadre sono state punite dallo spirito dell’isola. Leggi anche Zeudi Di Palma inaugura il suo store: di cosa si tratta. I dettagli Stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, lo spirito dell’isola ha deciso: “Lo spirito dell’isola riconosce che passare il fuoco ai giovani, che non ne avevano il diritto, è stato sicuramente un gesto nobile, per aiutare i ragazzi in difficoltà. Allo stesso tempo è però una grave contravvenzione alle regole, per questo motivo il vostro fuoco verrà immediatamente spento. Avrete però la possibilità di riaverlo se il vostro leader riuscirà a sopravvivere per due intere giornate a Montecristo. 🔗Leggi su 361magazine.com

