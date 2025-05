Nel gruppo dei senatori all'Isola dei Famosi 2025 è scoppiato un vero e proprio caos dopo il furto del fuoco. Alessia Fabiani accusa Patrizia Rossetti ma quest'ultima non ci sta: la sua reazione è incendiaria. A L'Isola dei Famosi 2025 il clima si fa rovente, e non solo per la fame: il "furto" di un tizzone da parte del gruppo dei Giovani ha scatenato una bufera senza precedenti tra i Senatori. Tutto è iniziato quando Mirko Frezza, consapevole dell'infrazione che stava facendo, ha ceduto del fuoco ai rivali, permettendo loro di cuocere il riso (e quindi di mangiare). A smascherare il gesto ci ha pensato Alessia Fabiani, che però ha scatenato un effetto domino che ha coinvolto tutto il gruppo. A "rimetterci" anche Patrizia Rossetti che però non accetta le parole della showgirl e replica . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'Isola dei Famosi 2025, Patrizia Rossetti furiosa con Alessia Fabiani: "Attenta a come parli!"