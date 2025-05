L’Irpinia arretra | meno imprese più cassa integrazione

L'Irpinia si trova ad affrontare una grave crisi economica, segnata da una diminuzione delle nuove imprese e un aumento della cassa integrazione. Giuseppe Marinelli, presidente provinciale, lancia un allarme: la situazione è critica, con crollo delle esportazioni e un futuro incerto per il territorio. Un quadro preoccupante che richiede attenzione e interventi immediati.

Tempo di lettura: 2 minuti “ L’economia irpina è sempre più in difficoltà: nell’ultimo anno è diminuito il tasso di natalità delle nuove imprese, sono crollate le esportazioni e aumentate notevolmente le ore di cassa integrazione”. Questo l’allarme lanciato da Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. “L’analisi del Centro Studi Tagliacarne – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria -, istituto che fa riferimento a Unioncamere, sugli indicatori congiunturali del territorio delinea un quadro piuttosto preoccupante, che conferma le tendenze già emerse in altri rapporti. In una cornice di ristagno economico generale del sistema Paese, in provincia di Avellino si evidenziano criticità aggiuntive”. In particolare, si registra una flessione dell’1,5% sul numero delle imprese attive (a fronte di un -0,8% di media nazionale), tra il mese di marzo 2025 e lo stesso periodo dell’anno precedente e il tasso di natalità imprenditoriale nel 2024 resta molto basso, collocandoci negli ultimi posti della graduatoria nazionale, precisamente al 93°, peggiorando la già poco brillante performance del 2023, anno nel quale l’Irpinia era situata all’86° posto. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Irpinia arretra: meno imprese, più cassa integrazione

