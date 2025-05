L’Iran è a un passo dal realizzare armi atomiche Rubio lancia l’allarme e chiede a Teheran di desistere o le conseguenze potrebbero essere devastanti

L'Iran è vicinissimo alla realizzazione di armi atomiche, suscitando allarme negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avvertito Teheran di desistere, poiché le conseguenze di tali azioni potrebbero essere devastanti. Cresce l’allerta internazionale per il programma nucleare iraniano e la sua potenziale minaccia alla sicurezza globale.

Cresce l’allerta negli Stati Uniti sul programma nucleare dell’Iran. Il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno espresso forte preoccupazione per i recenti sviluppi, sottolineando il rischio che Teheran sia ormai molto vicina alla costruzione di un’arma nucleare. Un campanello d’allarme che giunge mentre è in corso una delicata trattativa tra Washington e il regime degli ayatollah proprio per evitare che l’Iran si doti di armi atomiche con cui minacciare Israele e la stabilità del Medio Oriente. “L’Iran ha fatto molta strada” nel dialogo con gli Stati Uniti sul programma nucleare, ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa ad Abu Dhabi, dove ha ribadito che la questione sarà risolta “in un modo o nell’altro”, lasciando intendere che un’eventuale soluzione diplomatica non escluderebbe opzioni più drastiche, compreso un possibile intervento militare. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “L’Iran è a un passo dal realizzare armi atomiche”, Rubio lancia l’allarme e chiede a Teheran di desistere o le conseguenze potrebbero essere devastanti

Netanyahu, 'l'Iran non avrà armi nucleari, è una promessa'

Da ansa.it: "Mi impegno a impedire all'Iran di ottenere armi nucleari: non faremo marcia indietro di un millimetro da questa promessa. Senza di noi, l'Iran avrebbe avuto armi nucleari dieci anni fa".

Medio Oriente, Netanyahu: "Iran non avrà armi nucleari. Non cederemo ad Hamas"

Scrive tg24.sky.it: "Mi impegno a impedire all'Iran di ottenere armi nucleari: non faremo marcia indietro ... ma affrontiamo ogni passo con gli occhi aperti, basandoci anche sulle esperienze passate".

Trump a Riad: armi e affari. I piani su Gaza, Siria e Iran

Scrive msn.com: Intesa militare per 140 miliardi, i sauditi investiranno negli Usa. Il tycoon: "Stop sanzioni a Damasco. Teheran decida, la nostra offerta scade" ...

