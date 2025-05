L' ira di Kiev e il ricatto di Mosca | così stanno naufragando i colloqui | La diretta

I colloqui tra Russia e Ucraina stanno vivendo un momento di stallo a Istanbul, con Kiev che rifiuta le proposte di Mosca sui territori in cambio di una tregua. Mentre Giorgia Meloni sollecita un accordo serio, Donald Trump esprime il desiderio di incontrare Putin, rendendo la situazione ancora più complessa.

A Istanbul stallo nei colloqui Russia-Ucraina. Kiev rifiuta le richieste di Mosca sui territori in cambio della tregua. Meloni insiste su un accordo serio. Trump vuole incontrare Putin 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ira di Kiev e il ricatto di Mosca: così stanno naufragando i colloqui | La diretta

Se ne parla anche su altri siti

Ira di Trump spaventa Mosca? Il messaggio del Cremlino dopo l'affondo a Putin

Scrive informazione.it: (Il Fatto Quotidiano) La controproposta di Kiev a quella russo-americana che congela la linea del fronte e consegna al “controllo” russo un quinto dell’Ucraina, consiste nella previsione di ...

Mosca: «Kiev non entrerà nella NATO»

Come scrive cdt.ch: tra cui il potenziale riconoscimento da parte degli Stati Uniti dell'annessione della Crimea a Mosca nel 2014 e l'esclusione di Kiev dall'adesione alla Nato. Le idee sono state delineate in un ...

Kiev, 'Mosca ignora offerta di tregua e attacca al fronte'

Lo riporta ansa.it: Continuano ad attaccare le posizioni ucraine lungo tutta la linea del fronte. Mosca spreca un'altra opportunità per porre fine alle uccisioni. Ciò dimostra ancora una volta che l'unico obiettivo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Colloqui Mosca-Kiev : si aprono spiragli

Interrotti e poi ripresi i Colloqui tra Ucraina e Russia, in una località sul confine ucraino-bielorusso segreta.