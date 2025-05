Siamo giunti all’ultimo atto della Bundesliga 20242025. La 34ª e ultima giornata del massimo campionato tedesco di giocherà interamente domani, 17 maggio, in contemporanea alle 15:30. Alla RedBull Arena andrà in scena il match tra Lipsia e Stoccarda. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.95, mentre il pareggio e il successo degli ospite sono dati rispettivamente a 4.25 e 3.05. Come arrivano al match Lipsia e Stoccarda. Il Lipsia sta attraversando un periodo negativo e potrebbe non centrare le qualificazione nelle coppe europee dopo diversi anni. La squadra di proprietà della Red Bull occupa la settima posizione in classifica con 51 punti, a pari merito con il Mainz, che però ha una differenza reti migliore (+12 a +6). I ragazzi di Low possono sperare ancora nella Conference League, ma in questa giornata serve un risultato migliore del Mainz, impegnato in casa con il Bayer Leverkusen. 🔗Leggi su Sololaroma.it

Lipsia-Stoccarda, il pronostico di Bundesliga: convince l'Over