L’Inter vuole l’anticipo il 22 il Napoli no! Polemica sull’ultima – CdS

L'Inter cerca di anticipare l'ultima giornata di campionato al 22 maggio per guadagnare tempo in vista della finale di Champions League, ma il Napoli si oppone alla proposta. La polemica si accende, mentre il Consiglio di Lega è atteso a decidere le date definitive nel prossimo incontro, facendo crescere l'attenzione sul calendario.

L’Inter vuole anticipare l’ultima giornata il 22 maggio in modo tale da avere la settimana libera per la finale di Champions League in caso di spareggio. Il Napoli si oppone, la situazione dal Corriere dello Sport. CALENDARIO – Il Consiglio di Lega deciderà le date dell’ultimo turno questo lunedì. Si incontrerà per mettere d’accordo tutti i club coinvolti nel caso. Qualora lo scudetto non venisse assegnato questa domenica l’unica soluzione rimane quella di anticipare alcune partite della trentottesima giornata a giovedì 22. Il motivo? L’eventuale spareggio tra Inter e Napoli, che così andrebbe a domenica 25 che rimarrebbe come slot libero. L’Inter vuole assolutamente evitare che ci siano partite ulteriori nella settimana che precede la finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter vuole l’anticipo il 22, il Napoli no! Polemica sull’ultima – CdS

