L’insediamento di Papa Leone XIV Gualtieri | Predisposto perimetro in grado di contenere 250mila persone

Roma si prepara a un evento storico: l'intronizzazione di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio. Con un perimetro capace di accogliere 250mila persone, il sindaco Roberto Gualtieri sottolinea l'importanza del coordinamento tra le molteplici delegazioni coinvolte. Un'occasione che promette di unire la città in una celebrazione di grande rilevanza.

Roma si prepara per questo fine settimana, specialmente in vista della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV in programma domenica 18 maggio. “La chiave è il coordinamento, ci sono tanti soggetti coinvolti. Il numero delle delegazioni è altissimo”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Da tenere presente che c’è il Giubileo delle confraternite. Sabato ci sarà un processione molto impegnativa e domenica ci saranno almeno 100mila persone, fedeli delle confraternite a cui si aggiungeranno i fedeli, i romani che parteciperanno. Abbiamo predisposto un perimetro in grado di contenere fino a 250mila persone. Ci sarà il Papa che alle 9 percorrerà con la Papamobile via della Conciliazione fino a Piazza Pia”, ha aggiunto il primo cittadino. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’insediamento di Papa Leone XIV, Gualtieri: “Predisposto perimetro in grado di contenere 250mila persone”

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’insediamento di Papa Leone XIV, Gualtieri: “Predisposto perimetro in grado di contenere 250mila persone”

lapresse.it scrive: Roma si prepara per questo fine settimana, specialmente in vista della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV in programma domenica 18 maggio. "La ...

Come si svolgerà la messa di insediamento di Papa Leone XIV: a che ora inizia, le letture e i riti

Lo riporta quotidiano.net: L’appuntamento è per domenica 18 maggio. Prima della celebrazione il pontefice farà un giro tra i fedeli in Piazza San Pietro con la papamobile. Alla fine incontrerà le delegazioni straniere ...

Papa Leone XIV, dalla "no fly zone" al piano straordinario per il Gra: il piano sicurezza per l'insediamento di domenica

Secondo msn.com: Roma si prepara alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, prevista per domenica. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha annunciato il divieto di navigazione del tratto del fiume Tevere adi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.