U na carriera agli albori, ancora tutta da scrivere. Vivian Jenna Wilson, figlia ventenne di Elon Musk e della scrittrice Justine Wilson, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della moda con una campagna per il brand queer Wildfang. Il debutto, avvenuto giovedì 15 maggio, è stato soprattutto una dichiarazione d’identitĂ . In uno scatto potente, Vivian posa con un completo color lavanda e una maglietta con la scritta «existing shouldn’t be revolutionary» (cioĂ© «esistere non dovrebbe essere rivoluzionario»). Un messaggio chiaro e personale. Oltre a posare, ha anche partecipato attivamente alla campagna disegnando una t-shirt il cui ricavato andrĂ interamente a The Trevor Project, associazione che sostiene i giovani LGBTQ+ in difficoltĂ . Wildfang ha celebrato la collaborazione definendo Vivian “coraggiosa, brillante, e simbolo di espressione autentica”. 🔗Leggi su Iodonna.it

L'inizio di una carriera che unisce l'estetica all'attivismo.