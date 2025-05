L ’attesa è terminata: sabato 17 maggio torna in tutta Europa l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa molto apprezzata, che trasforma i luoghi della cultura in palcoscenici notturni di bellezza e creatività. Per una sera, infatti, i musei italiani apriranno le loro porte fino a tarda notte, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di vivere l’arte e la storia in un’atmosfera suggestiva e insolita. Il museo come opera d’arte, il Correr di Carlo Scarpa X Notte dei Musei, il fascino dell’arte al chiaro di luna. Giunta alla sua ventesima edizione, la manifestazione promossa dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, rappresenta un momento di straordinaria condivisione culturale che coinvolge simultaneamente le principali capitali e città d’arte del vecchio continente. 🔗Leggi su Iodonna.it

L'iniziativa europea coinvolge i più importanti musei italiani, aprendo le loro porte fino a mezzanotte. Un invito a tutti i cittadini a vivere un'esperienza culturale fuori dall'ordinario, con biglietti a prezzo simbolico e attività speciali pensate per tutte le età