L’inflazione a Rimini continua a galoppare ancora aumenti Serve un tempestivo controllo dei prezzi

L'inflazione a Rimini continua a crescere, raggiungendo un preoccupante +2,4% ad aprile rispetto allo stesso mese del 2022. Con un incremento dello 0,5% rispetto al mese precedente, la città si conferma tra le più costose d'Italia. È urgente un intervento per controllare i prezzi e alleviare il peso economico sui cittadini.

L’inflazione a Rimini, nel mese di aprile, si attesta a +2,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando un +0,5% sul mese precedente e uno 0.4% sul dato nazionale, confermando Rimini fra le città più care del paese, consolidando purtroppo un trend iniziato da oltre un anno. Nel. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L’inflazione a Rimini continua a galoppare, ancora aumenti. "Serve un tempestivo controllo dei prezzi"

