Lindstrom ritorno a Napoli | l’Everton rinuncia al riscatto dopo l’infortunio

Jesper Lindstrøm è pronto a tornare al Napoli al termine della stagione 2024/2025. Dopo un anno in prestito all'Everton, il club inglese ha deciso di non riscattare il centrocampista danese, fissato a circa 23 milioni di euro, a causa di un infortunio che ha condizionato la sua performance.

