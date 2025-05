Lina Novelli ed Ermanno Nicolai coordinatori provinciali di Anci Lazio

Lina Novelli ed Ermanno Nicolai, due rappresentanti viterbesi, sono stati nominati coordinatori provinciali di Anci Lazio. Novelli, già consigliera comunale a Canino, e Nicolai, sindaco di Tessennano, si preparano a guidare le iniziative per le province di Viterbo e Rieti, rafforzando il legame tra le realtà locali e l'associazione nazionale dei comuni.

Due viterbesi coordinatori provinciali di Anci Lazio. Si tratta di Lina Novelli ed Ermanno Nicolai: la prima, consigliera comunale a Canino, per la provincia di Viterbo; il secondo, sindaco di Tessennano, per quella di Rieti. Novelli era già nel consiglio direttivo di Anci Lazio e ora è stata. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Lina Novelli ed Ermanno Nicolai coordinatori provinciali di Anci Lazio

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma - Ceo Lina Souloukou sotto tutela forze dell'ordine dopo esonero De Rossi

In questi giorni Lina Souloukou è finita nel mirino dei tifosi, che non hanno affatto gradito l'avvicendamento in panchina tra De Rossi e il croato Ivan Juric ed è stata bersaglio di scritte e slogan offensivi sui social e per le vie della città, ultimo dei quali lo striscione 'Ddr mare di Roma.