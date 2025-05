Limone sul Garda scontro tra auto e moto | grave una donna di 50 anni

Limone sul Garda (Brescia), 16 maggio 2025 – Incidente stradale a Limone sul Garda (Brescia) oggi venerdì 16 maggio 2025. L’allarme è scattato poco prima delle 12 in via 4 novembre di questa mattina. Nello schianto sono coinvolte una moto (sulla quale viaggiavano due persone) e un’auto. A riportare le conseguenze più gravi è stata la passeggera della moto, una donna di 50 anni, che ha riportato un grave trauma cranico e ferite a una gamba. La donna è stata condotta in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso. È in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Soccorso anche il 70enne alla guida della due ruote che non avrebbe riportato ferite e non è stato ospedalizzato. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) con elisoccorso, auto infermieristica, ambulanza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

