Quello che si era delineato era dunque un future shock di dimensioni difficilmente immaginabili per uno sguardo occidentale. Molti, osservando oggi dall’esterno la Russia che cerca – a volte quasi comicamente – di andare avanti verso il passato, ispirandosi a modelli sovietici che spesso erano stati gli stessi russi a rigettare senza rimpianti tre decenni prima, ritengono che sia cambiata troppo poco, che la trasformazione che doveva riportarla in Europa sia stata troppo superficiale e troppo fugace. I russi, al contrario, pensano di aver subito dei cambiamenti eccessivi, che li hanno travolti e snaturati. La sensazione di essere stati soverchiati dal mutamento, e la conseguente nostalgia del passato idealizzato, non sono certo brevetti putiniani. Nell’ultimo decennio, il passato preso a modello è diventato un programma politico e un sentimento diffuso in molti Paesi occidentali. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’immobilismo della Russia, e il desiderio di Putin di fermare il mondo