Limatola ha vissuto una giornata storica con la visita del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza della scuola come fulcro della comunitĂ , esprimendo gratitudine ai docenti e al personale Ata per il loro impegno quotidiano. Un evento che ha celebrato l'istruzione e la collaborazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “La scuola è il centro di una ComunitĂ . Desidero ringraziare i docenti ed il personale Ata per quello che quotidianamente fanno”. – Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al cospetto della platea di Limatola, nel contesto di una piacevole mattinata, impeccabilmente organizzata a quattro mani dal locale Comune, guidato dal sindaco Domenico Parisi, e dall’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci.  “Ricordo i tempi – ha proseguito il massimo esponente del Dicastero dell’Istruzione -quando gli insegnanti erano qualificati come “signor maestro” perchè si riconosceva loro un ruolo fondamentale. Ebbene, auspico che si ritorni a quella centralitĂ : la scuola è una eccellenza” Valditara ha poi posto l’accento sull’elemento dell’inclusione quale elemento centrale nella didattica italiana “Le nostre pratiche sono un modello guardato con apprezzamento anche oltre i confini nazionali. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Limatola, giornata storica con il Ministro Valditara

