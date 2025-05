L' illusione di una mobilità green | che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia

Negli ultimi anni, la mobilità green ha suscitato grandi aspettative, ma in Sicilia la realtà è ben diversa. Il bonus per l'acquisto di auto elettriche e ibride sembra essere svanito, lasciando delusi molti cittadini. Nonostante le risorse previste in bilancio per il 2025, l'azione dell'assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, guidato da Alessandro Aricò, appare insoddisfacente.

Le aspettative di chi sperava in un sostegno concreto per l'acquisto di auto ecologiche in Sicilia sono state bruscamente deluse. Nonostante i 250 mila euro previsti in bilancio per il 2025, l'assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, sotto la guida di Alessandro Aricò, ha.

