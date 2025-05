L' illusione di una mobilità green | che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia

L'illusione di una mobilità green in Sicilia sembra svanire. Chi aspirava a un aiuto concreto per l'acquisto di auto elettriche o ibride si trova deluso. Nonostante i 250 mila euro previsti per il 2025, l'assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, sotto la direzione di Alessandro Aricò, non ha ancora concretizzato le promesse.

Le aspettative di chi sperava in un sostegno concreto per l'acquisto di auto ecologiche in Sicilia sono state bruscamente deluse. Nonostante i 250 mila euro previsti in bilancio per il 2025, l'assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, sotto la guida di Alessandro Aricò, ha.

