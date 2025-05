Like a Star per Amadeus un altro flop | ora si teme per The Cage

"Like a Star", il nuovo talent show condotto da Amadeus, si profila già come un flop, suscitando preoccupazioni anche per il prossimo "The Cage". Un format che mescola "The Voice Senior" e "Tale e Quale Show", con una giuria composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale, sembra non aver colto l'interesse del pubblico.

Like a Star è un mix tra The voice senior e Tale e quale show. Nella giuria Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale.

