Ligue 1 Mohamed non cambia | salta ancora la campagna anti-omofobia

La stagione 2024-2025 di Mostafa Mohamed si concluderà con un gesto clamoroso e dalle pesanti ripercussioni sportive 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ligue 1, Mohamed non cambia: salta ancora la campagna anti-omofobia

Il calciatore che per il terzo anno di fila rifiuta di giocare nella giornata contro l'omofobia

Come scrive huffingtonpost.it: Per il terzo anno l’attaccante egiziano del Nantes, Mostafa Mohamed, assente in campo durante l’iniziativa della Ligue 1. Il club lo multa e dona ...

Calciatori obbligati a indossare il simbolo Lgbt. Ma l'attaccante islamico si rifiuta

Riporta ilgiornale.it: La campagna di sostegno alla lotta contro l’omofobia della Ligue 1 torna a fare discutere. Per il terzo anno di fila l’attaccante del Nantes Mostafa Mohamed si rifiuta di scendere in campo con la patc ...

Ligue 1 : Mostafa Mohamed dit non à la journée contre l’homophobie

