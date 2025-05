Ligabue | Suonare alla Reggia di Caserta è un privilegio

Ligabue ha espresso il suo entusiasmo per il concerto alla Reggia di Caserta, definendolo un privilegio. Durante un incontro al Salone del Libro di Torino con il cardinale Matteo Zuppi, ha sottolineato la bellezza del nostro Paese e l'importanza di esibirsi in luoghi così storici e significativi. Una serata imperdibile, prevista per il 6 settembre.

"Sappiamo benissimo che il nostro Paese è pieno di bellezze. Andare a suonare alla Reggia di Caserta è un privilegio". Lo ha detto Ligabue parlando del concerto in programma il 6 settembre durante l'incontro con il cardinale Matteo Zuppi al Salone del Libro di Torino. Ligabue, 26 album, sette. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ligabue: "Suonare alla Reggia di Caserta è un privilegio"

