Lido Paradiso | l’estate italiana entra nel beauty case

La nuova collezione make-up firmata Bottega Verde cattura l'essenza del glamour mediterraneo tra texture sensoriali, colori solari e profumi di vacanza. C'è un'estate che non si limita a essere vissuta: può anche essere indossata. Profuma di monoi, sa di limonata e riflette la luce come la superficie del mare al tramonto. Si chiama Lido Paradiso, la nuova collezione make-up in edizione limitata lanciata da Bottega Verde e già pronta a farsi spazio tra i must-have della bella stagione. Un nome evocativo che trasporta direttamente tra i litorali dorati e le atmosfere spensierate di un'Italia in pieno mood vacanziero. L'arte del glow. Più che una linea trucco, Lido Paradiso sembra un invito a vivere la stagione con leggerezza e stile. La pelle si illumina con riflessi dorati e finish impercettibili.

