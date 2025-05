?Libro Bianco? di The European House Ambrosetti il ritorno industriale del Mezzogiorno | cresce più del Nord

Il libro bianco di The European House Ambrosetti evidenzia il sorprendente ritorno industriale del Mezzogiorno, che ha visto una crescita del valore aggiunto e delle esportazioni superiore a quella del Nord. Si pone quindi l’interrogativo: ha ancora senso negare il progresso dell’industria manifatturiera nel Sud e delle sue filiere strategiche? Un’analisi necessaria per comprendere il futuro economico del Paese.

Ma ha ancora un senso continuare a negare che al Sud l?industria manifatturiera è cresciuta in Valore aggiunto e in export più della media Italia? E che le filiere strategiche del. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - ?Libro Bianco? di The European House Ambrosetti, il ritorno industriale del Mezzogiorno: cresce più del Nord

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Libro Bianco” di The European House Ambrosetti, il ritorno industriale del Mezzogiorno: cresce più del Nord

Secondo ilmattino.it: Ma ha ancora un senso continuare a negare che al Sud l’industria manifatturiera è cresciuta in Valore aggiunto e in export più della media Italia? E che le filiere strategiche ...

Parlamento europeo approva il Libro bianco della difesa: via libera al piano ReArm Europe, bocciata la proposta di FdI per "Defend Europe"

msn.com scrive: Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sul Libro bianco della difesa, documento che la Commissione europea presenterà la prossima settimana con le linee guida sul futuro della difesa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trading NFP News - etoro non agricola strategia di trading del libro paga non agricola implementata

Il Non-Farm Payroll etoro o NFP è uno dei principali indicatori della crescita economica. Il rapporto del PFN contiene le statistiche sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese precedente.