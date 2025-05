Libraia denuncia | Insultata da turisti israeliani per bandiera palestinese liberi di pensare non di odiare

Una libraia di Barletta denuncia insulti ricevuti da turisti israeliani dopo aver affisso una bandiera palestinese sulla porta del suo negozio. Il gesto, accompagnato da una poesia, esprime solidarietà verso un popolo in difficoltà , ma è stato frainteso come un attacco. “È un grido contro la violenza, non un incitamento all'odio”, afferma la titolare.

La denuncia della titolare di una libreria di Barletta che aveva affisso sulla porta del negozio una bandiera della Palestina e una poesia. “Un gesto di solidarietà verso un popolo che sta vivendo una tragedia, è stato interpretato come un attacco. Ma non lo è. È un grido contro la violenza, da qualunque parte provenga” ha spiegato. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Libraia denuncia: “Insultata da turisti israeliani per bandiera palestinese, liberi di pensare non di odiare”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barletta, la denuncia di una libraia: «Aggredita da turisti israeliani perché ho esposto la bandiera palestinese»

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Il racconto di Antonella Piccolo libraia del punto Einaudi di corso Garibaldi: «Mi hanno chiesto di rimuoverla insieme a una poesia» ...

Barletta, libraia denuncia: “Aggredita da turisti israeliani per aver esposto bandiera palestinese”

Da bari.repubblica.it: Antonella Piccolo, titolare della libreria Einaudi di corso Garibaldi, ha raccontato l’episodio sui social. “Mi hanno detto che i palestinesi devono morire ...

Libraia espone cartello: «Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci», minacciata si rivolge ai carabinieri

Segnala msn.com: Si è rivolta ai carabinieri per tutelarsi. La minaccia alla libraia di Castelfranco Veneto A Castelfranco Veneto, una nuova vicenda di intolleranza ha coinvolto Clara Abatangelo, titolare della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marianna Manduca denuncia 12 volte il marito per le botte : ma lui l'ha uccisa

Marianna?Manduca?aveva scritto un diario, aveva contato i tanti colpi ricevuti ma voleva difendere i suoi figli.