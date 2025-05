Libia nel caos | la nuova escalation di violenza a Tripoli smaschera la fragilità degli accordi politici e prefigura un conflitto regionale

La Libia è nuovamente in balia del caos, con la recente escalation di violenza a Tripoli che mette in luce la fragilità degli accordi politici. Nonostante una calma apparente, la capitale è tornata a vivere scontri feroci tra milizie, prefigurando un possibile conflitto regionale. La situazione si fa sempre più critica e allarmante.

La relativa calma apparente che avvolge Tripoli nelle ultime ore non deve ingannare: la Libia si trova nuovamente sull'orlo di una pericolosa escalation di violenza, come drammaticamente testimoniato dai feroci scontri armati che per due giorni hanno scosso la capitale. Il confronto tra le milizie fedeli al Governo di unità nazionale (Gun) del premier Abdelhamid Dabaiba e le potenti fazioni armate della Forza di deterrenza speciale (Rada) e dell'ex Autorità per il sostegno alla stabilizzazione (Ssa), guidata dal controverso Abdulghani al Kikli (meglio noto come Ghaniwa), presumibilmente ucciso durante una sua visita al campo della 444ma Brigata, ha riportato alla luce la profonda instabilità del paese e la precarietà di accordi politici che si rivelano sempre più obsoleti e incapaci di garantire una pace duratura senza un esecutivo unficato che goda di legittimità popolare attraverso il suffragio, oltre che internazionale.

