Libia il partner dell’Italia che brucia | è ora che il governo Meloni ne prenda atto

Gli scontri di Tripoli in questi giorni hanno spazzato via ogni illusione: la Libia non è un partner, è un campo minato. L’Italia lo sa, ma finge il contrario, continuando a trattare con un Governo di Unità Nazionale che non controlla né la capitale né le sue milizie. Il caso dell’uccisione di Abdel Ghani al-Kikli, detto Gnewa, ne è la sintesi: leader armato, vicino al Consiglio presidenziale, eliminato da rivali legati al premier Dbeibah in un regolamento di conti da guerra civile. In risposta, Dbeibah ha dichiarato finito il tempo dei “sistemi di sicurezza paralleli”. Ma la Libia è fatta solo di quelli. La sua mappa è una galassia di milizie, con alleanze liquide, che si contendono il territorio e i profitti. La morte di Gnewa ha fatto esplodere l’ennesima crisi armata a Tripoli, costringendo centinaia di civili alla fuga e bloccando anche cittadini italiani, tra cui imprenditori presenti alla fiera Libya Build. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

