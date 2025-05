Libertas stavolta è ko contro Vigevano | si va a gara-4 serie sul 2-1 per gli amaranto

La Libertas Livorno inciampa contro Vigevano, perdendo 79-72 in gara-3 dei playout. Con questa sconfitta, il sogno di chiudere il discorso salvezza in tre partite sfuma: ora gli amaranto dovranno affrontare almeno un’altra sfida per mantenere la categoria. Di Carlo, senza Hooker, cambia strategia schierando Fantoni in quintetto.

Vigevano, 16 maggio 2025 – Non riesce a chiudere il discorso salvezza in tre gare la Libertas Livorno che perde 79-72 a Vigevano gara-3 dei playout e dovrà giocare almeno un’altra sfida per restare in A2. Di Carlo, ancora privo di Hooker, lancia Fantoni in quintetto al posto di Buca, spento nelle prime due gare. Insieme al capitano partono Filloy, Banks, Allinei e Douvier, ma l’avvio degli amaranto è pessimo, con Vigevano che scappa sul 10-0. La Libertas è però brava a reagire e chiude in crescendo il primo quarto agganciando i padroni di casa sul 22-22. L’equilibrio continua anche nel secondo parziale con sorpassi e controsorpassi, fino ai tre liberi consecutivi di Francis che permette ai lombardi di chiudere avanti di 2 all’intervallo lungo (38-36). Basket Vigevano VS Libertas gara 3? Nella ripresa non cambia lo spartito con le squadre che si equivalgono in ogni aspetto, la spallata arriva a circa tre minuti dalla fine quando con un parziale di 11-2 propiziato da Rossi e dal solito Francis. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Libertas, stavolta è ko contro Vigevano: si va a gara-4, serie sul 2-1 per gli amaranto

Su questo argomento da altre fonti

Libertas, stavolta è ko contro Vigevano: si va a gara-4, serie sul 2-1 per gli amaranto

Scrive sport.quotidiano.net: I playout per la permanenza in A2. Non passano Douvier e soci, che devono arrendersi 79-72 alla Elachem, nella prima gara giocata dagli amaranto fuori dalle mura amiche. Domenica si torna in campo all ...

La Libertas Livorno finisce senza benzina e va ko con Pesaro

Come scrive msn.com: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Bi.Emme Service Libertas Livorno 85-69 (17-21 ... Adesso testa alla prossima: contro Nardò, al PalaMacchia, domenica 6 aprile.

La Libertas finisce la benzina: contro Pesaro tre quarti da applausi poi il tracollo

Lo riporta msn.com: Di nuovo la Libertas – precisa ... americano che si sgonfia quando si inizia ad annaspare, rotazioni limitate (ko Italiano rimasto in panchina in borghese) e un impietoso -16 al 40’ che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vigevano : Marco De Frenza uccide la compagna Marylin Pera in casa e si costituisce dopo 24 ore

L'ha colpita più volte con un coltello nel bagno di casa di corso Novara e poi ha lasciato passare un giorno prima di costituirsi alla polizia.