Libero e i cattivi pensieri del mondo Inter | Guida ha paura di arbitrare il Napoli e fa il Var a Inter-Lazio?

Libero mette le mani avanti a proposito di Guida assistente Var in Inter-Lazio. Il quotidiano sottolinea le recenti parole dell’arbitro di Torre Annunziata e avrebbe auspicato un passo indietro rispetto alla possibilitĂ di “arbitrare” la diretta concorrente del Napoli. Per dovere di cronaca, occorre sottolineare che Guida è stato designato come assistente Var, non come Var o come arbitro di campo. Ecco che cosa aveva detto Guida: Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli ed è molto probabile che avvenga. Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poichĂ© il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre cittĂ come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse piĂą opportuno. Io vivo la cittĂ di Napoli e abito in provincia. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

