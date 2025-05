Libere Imola McLaren da record | Piastri beffa Norris La Ferrari spera nel passo gara

Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la McLaren si impone nelle libere, con Piastri che surclassa Norris. La Ferrari offre segnali promettenti, ma solo sul passo gara. Il venerdì di prove si chiude con la McLaren in pole position per una sesta posizione da record, mentre il team di Maranello guarda con speranza.

