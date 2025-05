Liam Gallagher a 52 anni diventa nonno per la prima volta | la figlia Molly è incinta di un calciatore del Liverpool

A 52 anni, Liam Gallagher vive una nuova emozione: diventa nonno per la prima volta. La figlia Molly, frutto di una relazione tra il cantante e Lisa Moorish, è incinta di un calciatore del Liverpool. La ventisettenne ha condiviso la dolce notizia sui social, rendendo pubblico un momento di gioia in famiglia.

La ventisettenne Molly, che è nata da un breve e clandestina relazione tra Liam (all'epoca ancora sposato con Patsy Kensit) e la cantante Lisa Moorish e ha conosciuto il padre solo nel 2018, ha annunciato la gravidanza con un video social 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Liam Gallagher a 52 anni diventa nonno per la prima volta: la figlia Molly è incinta di un calciatore del Liverpool

