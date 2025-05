L’hanno trovata dov’era Bimba scomparsa a 14 mesi la gioia poi lo choc sulla piccola

Un piccolo cuore di 14 mesi, scomparso e ritrovato dopo aver vissuto un incubo di abbandono e violenza, oggi si affaccia a un nuovo inizio. Tra cure e protezione, la sua storia porta con sé una scossa emotiva, ma anche una luce di speranza per un futuro migliore, all'insegna dell'amore e della rinascita.

Un piccolo cuore di appena 14 mesi ha attraversato un incubo fatto di abbandono, droga e violenza. Ora, però, la sua storia si avvia verso un nuovo capitolo, fatto di cure, protezione e soprattutto amore. Una vicenda che scuote e che, al tempo stesso, accende una fiammella di speranza per il futuro di una bambina rimasta per troppo tempo invisibile agli occhi del mondo. Tutto ha avuto inizio mesi fa, quando una donna italiana ha denunciato una relazione tormentata con un uomo straniero, irregolare sul territorio e conosciuto soltanto con un soprannome. Secondo quanto riferito dalla donna, l'uomo l'avrebbe sottoposta a continui maltrattamenti, arrivando perfino a costringerla a portare avanti la gravidanza con la minaccia che, così facendo, avrebbe potuto ottenere un permesso di soggiorno legato alla nascita della figlia.

