L’ex direttore dell’Fbi James Comey pubblica una foto sui social il sospetto | Segnale segreto per uccidere Trump

Una semplice foto di conchiglie può davvero scuotere la politica americana? La risposta, sorprendentemente, è sì. È bastata un'immagine postata su Instagram dall' ex direttore dell'Fbi James Comey, poi rapidamente rimossa, a innescare una polemica infuocata. Lo scatto, che ritrae alcune conchiglie disposte sulla sabbia, è stato interpretato dai sostenitori più radicali di Donald Trump come un messaggio cifrato, una sorta di invito implicito alla violenza contro l'ex presidente degli Stati Uniti. L'oggetto dell'accusa riguarda la composizione numerica "8647", ottenuta, secondo alcuni osservatori, dalla disposizione delle conchiglie nella foto. Numeri che, per chi sostiene la tesi dell'attacco simbolico, nasconderebbero un significato inquietante.

