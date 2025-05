Il mondo Maga e l’amministrazione Trump è in subbuglio per un post su X dell’ex direttore dell’FBI James Comey, che durante il suo mandato si era scontrato duramente con il presidente americano. La pietra dello scandalo è un’immagine, delle conchiglie disposte a formare il numero 8647 e il commento: “Fantastica disposizione di conchiglie trovata durante una passeggiata sulla spiaggia”. Post in realtà alquanto bizzarro, adolescenziale quasi, che stride alquanto con l’autorevolezza del suo autore. Ma, al di là del particolare, a spiegare perché il mondo trumpiano si è messo in agitazione è Newsweek, che scrive: “Il dizionario Merriam-Webster, consultato dall’Associated Press, definisce il numero ’86’ un termine gergale che significa ‘gettare’, ‘sbarazzarsi di’ o ‘rifiutare un servizio’. “Il dizionario nota anche: ‘Tra i significati più recenti c’è un’estensione logica dei precedenti, che prende il significato di ‘uccidere'” . 🔗Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’ex direttore dell’FBI ha minacciato Trump?