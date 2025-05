L’ex allenatore di Pulisic | Incredibile da quando è al Milan Un leader …

Anthony Hudson, ex CT degli Stati Uniti, ha elogiato Christian Pulisic, attaccante del Milan, sottolineando la sua crescita e leadership fin dal suo arrivo al club. Le sue prestazioni incredibili lo stanno affermando come un punto di riferimento per la squadra, dimostrando un impatto significativo nel campionato italiano.

Anthony Hudson, ex CT degli Stati Uniti, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Christian Pulisic, attaccante esterno del Milan

Pulisic, primato incredibile: record da sogno

Scrive spaziomilan.it: Il match di quest’oggi, sbloccato a soli 5 minuti dal fischio d’inizio, porta la firma di Christian Pulisic che con la sua prestazione odierna strappa un nuovo record da sogno. Tutto questo assieme ad ...

Milan, il nuovo incredibile traguardo di Pulisic

Segnala notiziemilan.it: Mentre il Milan si trova costretto a rinunciare ad una pedina fondamentale in vista della finale di Coppa Italia, brilla la stella di Christian Pulisic. Durante l’arco della stagione forse non si è ...

Milan festeggia la prima vittoria in Champions: doppietta di Reijnders e gol di Pulisic

Il Milan ha ottenuto la sua prima vittoria in questa edizione della Champions League battendo il Bruges per 3-1 a San Siro.