levi ackerman e il rituale del tè per preservare il ricordo della madre in bad boy

Il personaggio Levi Ackerman di L'Attacco dei Giganti nasconde un profondo dolore legato a un gesto apparentemente banale. In un momento intimo e carico di significato, l'impugnare di una semplice tazza da tè si trasforma in un ricordo struggente, come rivelato nel manga one-shot Bad Boy, contenuto nel volume speciale Attack on Titan: Fly.

