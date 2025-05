Leucemia linfatica cronica speranze da nuova terapia mirata

La leucemia linfatica cronica (Llc) rappresenta una sfida per molti pazienti, con circa 275 nuovi casi ogni anno nel Lazio. Recentemente, la Commissione Europea ha approvato Pirtobrutinib, una terapia mirata innovativa, che offre nuove speranze per i pazienti adulti affetti da Llc recidivante o refrattaria, cambiando il panorama del trattamento.

Pirtobrutinib è stato recentemente approvato dalla Commissione europea per il trattamento dei pazienti adulti con Llc recidivante o refrattaria Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Ogni anno, nel Lazio, si stimano circa 275 nuovi casi di leucemia linfatica cronica (il 10% del totale delle diagn

Leucemia linfatica cronica, speranze da nuova terapia mirata

Nel Lazio 275 nuovi casi di leucemia linfatica cronica ogni anno e una nuova terapia approvata dalla UE

Leucemia linfatica cronica: terapie avanzate personalizzate per pazienti over 80

