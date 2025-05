L’età porta spesso con sé una serie di sfide fisiche | riduzione della forza muscolare perdita di equilibrio dolori articolari e difficoltà nei movimenti L' Ortodinamica un innovativo protocollo di allenamento aiuta a sentirsi subito più agili

I l termine Ortodinamica nasce dalla fusione di “orto” termine che in ambito medico indica l’apparato locomotore e “dinamica”, la branca della meccanica che studia il movimento in relazione alle sue cause. Questa tecnica quindi si basa su esercizi a corpo libero, senza l’uso di macchinari o attrezzature sofisticate, e si ispira ai principi della Ginnastica Dinamica Militare Italiana, una realtà sportiva certificata dal Coni. Anziani e dieta: 10 consigli per mangiare bene e vivere a lungo X Per chi è adatta l’Ortodinamica. L’Ortodinamica è pensata per persone anziane o con problematiche motorie, ma è adattabile a diverse fasce d’età e ai vari livelli di allenamento. Il suo obiettivo principale è quello di recuperare e potenziare le movenze naturali, migliorando la postura, la coordinazione, l’equilibrio e la flessibilità. 🔗Leggi su Iodonna.it

