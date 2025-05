L’estremista di destra Rasmus Paludan arriva in Italia per il Remigration Summit ma viene espulso

Rasmus Paludan, fondatore di un partito di estrema destra danese, è stato espulso all'arrivo all'aeroporto di Malpensa, dove era giunto per partecipare al Remigration Summit. Famoso per le sue controversie, tra cui la diffusione di atti di vandalismo contro il Corano, Paludan ha visto sfumare il suo incontro in Italia a causa delle sue posizioni estremiste.

Rasmus Paludan, 43enne danese fondatore di un partito di estrema destra, è stato espulso una volta arrivato all’aeroporto di Malpensa. Il politico è noto, ed è già stato condannato, per aver bruciato in pubblico il corano diverse volte. Era giunto in Italia questa mattina per il Remigration Summit, manifestazione di ultra destra (sostenuta da Matteo Salvini e dalla Lega) che riunisce i suprematisti bianchi di tutta Europa. Rasmus Paludan espulso dall’Italia prima del Remigration Summit. La situazione è al limite del paradossale. Paludan, fondatore del partito Stram Kurs (letteralmente “linea Dura”) è atterrato questa mattina all’aeroporto di Malpensa per partecipare all’evento, del quale la location è ancora segreta. I dati certi forniti dagli organizzatori facevano riferimento a una manifestazione per sabato, dalle 14 alle 19. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’estremista di destra Rasmus Paludan arriva in Italia per il Remigration Summit, ma viene espulso

