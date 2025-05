L’estate fiorentina si allarga | otto nuovi luoghi per vivere la città tra arte e comunità

L'estate fiorentina si arricchisce con otto nuovi spazi, invitando cittadinanza e turisti a vivere la città in un'atmosfera di arte e comunità. Dai giardini nascosti ai vivaci piazzali, ogni luogo promette eventi e attività per tutti, trasformando Firenze in un palcoscenico di cultura e convivialità. Scopri i luoghi dove il sole incontra la creatività!

Piazza dei Tre Re, piazza delle Murate, piazza Tasso, il giardino Niccolò Galli a Campo di Marte, il giardino di piazza Edison, piazza Indipendenza, il giardino San Lorenzo a Greve e il giardino dell'ex campeggio Michelangelo. Sono questi gli otto spazi estivi dove si potranno svolgere attività.

Estate Fiorentina 2025, nuovi spazi nei quartieri della città: ecco le piazze che ospiteranno gli eventi

Segnala corrierefiorentino.corriere.it: L’Estate Fiorentina si prepara ad animare la città con ancora più cultura, arte e socialità. Dodici nuovi luoghi tra piazze, giardini e parchi saranno protagonisti dell’edizione 2025 grazie ...

“Estate fiorentina”: on line il bando per proposte e progetti per l’edizione 2025

piananotizie.it scrive: FIRENZE – Preparativi in corso per l’”Estate fiorentina 2025" che anche quest’anno porterà in città quattro mesi di cultura nelle strade e nelle piazze. La rassegna culturale multidisciplinare sarà ...

