L’Estate a Vedano Sport ballo e cinema

L'estate a Vedano si anima con un programma ricco di eventi per tutta la famiglia. "REstate a Vedano" offre musica, sport, danza e cinema sotto le stelle, creando occasioni indimenticabili per divertirsi insieme. Un'opportunità per vivere intensamente la bella stagione, tra arte, tradizioni e momenti di allegria, fino all'autunno.

Musica, sport, cinema sotto le stelle: una dozzina di occasioni per divertirsi e passare assieme giornate e serate della bella stagione fino all’estate. È il programma di “REstate a Vedano“, organizzata dal Comune: un ricco calendario di eventi per bambini e famiglie in bilico fra arte, tradizioni e socialità. Si comincia domenica, per tutta la giornata, nel Quadrato di largo Repubblica: dalle 10 alle 18 “Emozioni in giardino“, con il ritrovo di appassionati di giardinaggio per lo scambio di semi, talee e piante. Venerdì 23 toccherà alla Festa degli Orti, mentre domenica 25 sarà la volta della Festa dei Bambini. Venerdì 6 giugno spazio alle iniziative per i bambini che terminano la quinta elementare, che saluteranno i compagni con un “Ballo di fine anno“. Sabato 7 si danzerà con “La Milonga“, nel weekend dal 13 al 15 giugno una tre giorni di Festa di inizio estate. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Estate a Vedano. Sport, ballo e cinema

