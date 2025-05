L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual, il poster ufficiale del film Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, è lieta di presentare il poster italiano ufficiale di L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual, in sala dal 29 maggio in anteprima mondiale. Scritto e diretto da David Midell ( The Killing of Kenneth Chamberlain ), questo horror sovrannaturale vanta un cast stellare: protagonista assoluto è il premio Oscar® Al Pacino, affiancato da Dan Stevens ( Abigail, La bella e la bestia, Downton Abbey ), Ashley Greene ( The Twilight Saga ) e la giovane star, amatissima dalle nuove generazioni, Abigail Cowen ( Fate: The Winx Saga ). Il poster italiano ufficiale di L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual mostra i volti di padre Theophilus Riesinger (Al Pacino) e di padre Joseph Steiger (Dan Stevens) seminascosti nella penombra. 🔗Leggi su Cinefilos.it

