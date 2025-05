L' Esorcismo di Emma Schmidt | in anteprima esclusiva il trailer del film con Al Pacino e Dan Stevens tratto da una storia vera

Scopri in anteprima esclusiva il trailer de "L'Esorcismo di Emma Schmidt", il nuovo film con Al Pacino e Dan Stevens, ispirato a una storia vera del 1928. In arrivo nelle sale il 29 maggio con Midnight Factory di Plaion Pictures, questo thriller promette di affascinare e inquietare. Non perdere il trailer italiano!

ArriverĂ al cinema il 29 maggio con Midnight Factory di Plaion Pictures L'Esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual con Al Pacino, Dan Stevens e Ashley Greene, su un vero caso del 1928. Ecco il trailer italiano in anteprima esclusiva. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - L'Esorcismo di Emma Schmidt: in anteprima esclusiva il trailer del film con Al Pacino e Dan Stevens tratto da una storia vera

Su questo argomento da altre fonti

L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual. Il sottile confine tra cinema horror e realtà

Segnala cinema.icrewplay.com: L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual arriverà in sala dal 29 maggio in anteprima mondiale grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, e del quale film sono stati svelati in ...

L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual, il trailer dell’horror con Al Pacino

Riporta ciakmagazine.it: L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual, in sala dal 29 maggio in anteprima mondiale con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, è diretto da da David Midell (The Killing of Kenneth ...

L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual | Trailer e trama dal film horror

Segnala universalmovies.it: Midnight Factory ha svelato la versione italiana del terrificante trailer di L'esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual, l'horror con possessione al cinema dal ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Emma Marrone e Alessandra Amoroso : Pezzo Di Cuore

Il 15 gennaio “ Pezzo di cuore ”, il brano che vede per la prima volta insieme le due cantanti salentini, dopo dieci anni di attesa per i migliaia di fan che ora rivendicano la loro presenza al Festival di Sanremo.