L' Eredità forse ho capito Alessandro tragica figuraccia

"E' iniziata con il buio, è proseguita con il buio pesto e poi forse le ultime due mi hanno convinto.". Alessandro arriva alla fine della Ghigliottina, il gioco conclusivo de L'Eredità, quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Lioni, con un montepremi in ballo da 80mila euro. Non male, davvero. Le cinque parole indizio sono "Scala", "Teoria", "Dita", "Tavola" e "Ufficiali". Sul suo cartellino arancione, il campione scrive " Elementi ". Sui social, i telespettatori che commentano in tempo reale la puntata concordano: alcuni hanno dato la stessa risposta, altri azzardano "tavola", chi prova con "numeri", chi con "dati". La risposta corretta, però, è un'altra: " Colori ". E in tanti si chiedono: che c'entra "Colori" con "Dita?". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42629678 Ci pensa una utente a stroncare le polemiche: "Visto che potrebbe sembrare io attacchi troppo spesso gli autori (in realtà lo faccio quando sbagliano oggettivamente, dopo aver verificato), stasera li difendo: i ' colori a dita ' si chiamano proprio così". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

