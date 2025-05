L' eposizione del progetto Terra che rinasce - Reborning Clay dall' alluvione alle opere d' arte

Il progetto "Terra che rinasce / Reborning Clay" trasforma le sfide dell'alluvione in opere d'arte, celebrando la resilienza della ceramica. Fino al 18 maggio, il Museo Carlo Zauli di Faenza, in collaborazione con la Strada Europea della Ceramica, accoglie questa esposizione unica, finanziata dal Pnrr dell'Unione Europea – Next Generation Eu. Scopri come l'arte riporta alla vita la terra ferita.

Fino al 18 maggio, il Museo Carlo Zauli di Faenza – in collaborazione con la Strada Europea della Ceramica – ospita la restituzione espositiva del progetto Terra che rinasce Reborning Clay, finanziato nell'ambito del Pnrr dall'Unione europea – Next Generation Eu e focalizzato su un differente.

Terra che rinasce / Reborning Clay

Terra che rinasce / Reborning Clay’: al Museo Carlo Zauli la mostra finale della residenza artistica sulla ceramica sostenibile

Rinasce la terra dell’alluvione. Opere in mostra al ’Carlo Zauli’

