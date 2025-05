Leoni Juve, ancora nessun contatto con l’entourage ma. Ci sono importanti novità sul difensore del Parma, valutato dai ducali circa 20 milioni. C’è anche il nome di Giovanni Leoni nella lista del calciomercato Juve in vista della prossima sessione estiva, quando il club bianconero andrà alla ricerca di almeno un nuovo difensore da aggregare al proprio reparto arretrato. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ad oggi non ci sono stati ancora contatti con l’entourage del diciottenne, che però piace molto alla dirigenza bianconera. Il Parma lo valuta circa 20 milioni di euro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

